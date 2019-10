Ibrahimovic ne ha per tutti: stoccata al Milan, segnali a due big di Serie A

“Vorrei andare in una squadra che punti allo scudetto, posso ancora fare la differenza. Non sono un animale da zoo che la gente va a vedere, posso ancora fare una ventina di gol a stagione. Il Milan? Non è lo stesso che ha fatto innamorare migliaia di tifosi in Italia e nel mondo. È un disastro: molte parole, pochi fatti”. Parla a ruota libera Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy (squadra della Major League Soccer), in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport” in cui rilancia la possibilità di un ritorno in Italia a gennaio e parla delle sue esperienze passate tra Milan, Inter e Juventus.

La destinazione più affascinante, per lo svedese, sarebbe il Napoli, una suggestione che gli darebbe forti stimoli, come lui stesso dichiara: “Dopo aver visto l’ultimo documentario su Maradona mi verrebbe quasi voglia di provare un’esperienza a Napoli, magari replicando ciò che fece Diego. Con me il San Paolo sarebbe sempre pieno e Ancelotti è un grande. Ma la decisione finale dipenderà da vari aspetti”. Un po’ a sorpresa, tra le sue destinazioni preferite spunta anche il Bologna, ma più per questioni umane che prettamente sportive: “Mihajlovic è un amico, se scegliessi Bologna sarebbe solo per lui”.

Difficile, invece, un suo ritorno all’ombra della Madonnina, sulla sponda rossonera: “Forse c’è gente sbagliata che dovrebbe stare da altre parti” sostiene Ibra parlando della dirigenza del Milan, salvando però dalle critiche l’attuale direttore tecnico dei rossoneri, Paolo Maldini: “Da calciatore era tra i miei preferiti, da dirigente non posso giudicarlo. Ma non ha un compito facile: deve fare bene con risorse limitate“.

Se il giudizio sul Milan, quindi, è negativo, quello sull’altra milanese, l’Inter, è diametralmente opposto, e il merito è dell’arrivo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte: “Non lo conosco personalmente, ma siamo uguali: entrambi crediamo che solo con il sacrificio si possa arrivare al successo, e dicono tutti che si tratti di un allenatore che vuole il 500% dai suoi giocatori”.

Tra gli interisti che lo svedese ha avuto modo di conoscere da vicino c’è invece Lukaku, suo ex compagno di squadra al Manchester United: “Romelu si fa il mazzo per i compagni, la sua arma migliore è la forza. Tecnicamente non è fortissimo, se mi avesse ascoltato sarebbe migliorato ancora”.

A tal proposito, Ibrahimovic racconta un aneddoto risalente proprio ai tempi dello United: “Proposi a Romelu 50 sterline per ogni stop che faceva correttamente. Mi rispose chiedendomi cosa gli avrei dato se li avesse azzeccati tutti, e io gli dissi che lo avrei semplicemente reso un calciatore migliore: non accettò mai, forse aveva paura di perdere. A parte gli scherzi, però, Lukaku ha una voglia matta di spaccare il mondo, all’Inter farà bene”.

Il campione svedese ha infine parlato dell’altra sua ex squadra italiana, la Juventus: “È la favorita per lo scudetto – ha assicurato -, ma la Champions è una cosa diversa e la vittoria non dipende dal potenziale. Prendete ad esempio il Paris Saint Germain: squadra superiore a tante, ma in Europa arranca”.

SPORTAL.IT | 19-10-2019 10:20