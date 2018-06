Ibrahimovic: 'Non penso vedrò la Svezia'

Zlatan Ibrahimovic sarà in Russia per godersi i mondiali da spettatore, ma non per sostenere la propria nazionale, come riporta il quotidiano spagnolo Marca.

"Per ora non penso che andrò a vedere le partite della Svezia" ha dichiarato l'attaccante dei Los Angeles Galaxy.

L'ex Juventus, Inter e Milan tra le altre ha poi detto la sua su alcune delle favorite: "I tedeschi sono una macchina, funzionano sempre bene e sarà difficile per la Svezia. Ma se devo scegliere una squadra da vedere è il Brasile. Penso che sono quelli che possono fare la differenza al Mondiale".

"Datemi un passaporto per giocare con il Brasile" ha concluso scherzosamente il campione svedese.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 12:40