Ibrahimovic, offerta choc di Berlusconi e Galliani: Milan irritato

L’affare tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan è entrato in fase di stallo, e l’attaccante svedese sta valutando altre offerte di mercato per gennaio. Quella più clamorosa è del Monza di Silvio Berlusconi. Sabato il patron rispondendo a una domanda sul possibile approdo della punta di Malmoe in rossonero, aveva dichiarato: “Spero che venga al Monza”.

Quella che sembrava una battuta si è poi rivelata invece una trattativa, con l’amministratore delegato Adriano Galliani che in un’intervista al Corriere della Sera ha ammesso che il club brianzolo, attualmente in serie C, ha spedito un’offerta ufficiale al giocatore.

“Dopo che il presidente Berlusconi mi ha dato mandato, ho avanzato la proposta a Mino Raiola. L’agente di Ibrahimovic mi ha suggerito di parlarne direttamente con Zlatan, che per inciso sento tutte le notti”.

“Gli ho proposto un contratto di due anni e mezzo. Gli ho detto ‘Vieni da noi, stai sei mesi in Lega Pro. Poi l’anno prossimo saliamo in B e fra due stagioni siamo in A'”. Ibra è rimasto lusingato dalla proposta degli ex dirigenti, ma vorrebbe restare ad alto livello perché si sente ancora in grado di fare la differenza.

Sta però filtrando pessimismo su un possibile ritorno al Milan. Maldini e Boban non hanno ancora ricevuto risposta all’offerta presentata ormai alcune settimane fa, e non hanno assolutamente intenzione, e con loro Gazidis, di alzare la proposta. Il club rossonero è inviperito dall’atteggiamento dell’agente Mino Raiola, che sta facendo aspettare il Diavolo più del consentito.

Secondo le voci che circolano, ogni decisione verrà presa dopo Natale. Ibrahimovic sta attualmente riposando in Svezia e vuole valutare tutto con più calma, dando una risposta definitiva tra due settimane.

Troppo per il Milan, che sta valutando alternative: Maldini e Boban non possono permettersi un altro flop sul mercato dopo quello estivo.

SPORTAL.IT | 15-12-2019 12:05