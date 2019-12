Ibrahimovic parla da milanista: botta e risposta con Materazzi

Zlatan Ibrahimovic parla già da milanista. L'ingaggio dell'attaccante svedese da parte del Milan deve ancora essere ufficializzato, ma tutto lascia indicare che a breve la punta di Malmoe annuncerà il suo ritorno in rossonero: il club meneghino avrebbe offerto al giocatore un contratto da 6 milioni di euro per 18 mesi. Zlatan risponderà entro il 10 dicembre, ma intanto manda altri segnali chiari al Diavolo.

Nell'intervista a GQ Ibra è tornato infatti a parlare del suo addio sofferto al Milan: "Galliani dirigente fantastico, la vecchia società era grande. Dopo due anni gli ho detto: non voglio andare via, sto bene al Milan. Poi al mare ho visto cinque chiamate perse di fila in 30 secondi, avevo capito fosse successo qualcosa: ho chiamato Raiola e ho saputo di essere stato ceduto al Psg…".

Ibrahimovic ha poi inviato una frecciata all'ex interista Marco Materazzi, con cui in passato fu protagonista di alcuni duri scontri in campo: "In un Juventus-Inter del 2006 sono dovuto uscire dal campo per un'entrata assassina di Materazzi. Una volta passato al Milan, durante il derby, nel secondo tempo ancora Materazzi mi carica e allora gli ho fatto una mossa di taekwondo".

"L'ho mandato in ospedale. Stankovic mi ha chiesto: 'Perché lo hai fatto?' e io ho risposto: ho aspettato questo momento per quattro anni. Ecco perché".

La risposta dell'ex centrale interista non è tardata ad arrivare sui social. Materazzi ha pubblicato via Instagram il post con una foto della vittoria in Champions League nel 2010 e la scritta "Veni… Vidi…. Vici!!! Sempre e comunque GRAZIE Ibrahimovic. Senza di te non l’avremmo mai VINTA" è il riferimento ironico allo svedese che se ne andò l'estate precedente al Barcellona, per fare posto a colui che poi si rivelò uno degli artefici del Triplete, Samuel Eto'o.

SPORTAL.IT | 05-12-2019 14:38