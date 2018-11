Ibrahimovic parla del suo ritorno al Milan

Zlatan Ibrahimovic fa un altro passo verso il suo ritorno al Milan. L'attaccante svedese, in un'intervista a Vanity Fair, ha parlato delle voci che lo vogliono di nuovo in rossonero dopo 7 anni.

"Che il Milan mi piaccia non è un segreto, c'è interesse per un eventuale ritorno. Sì o no? Non dico no ma neanche sì, vedremo… Mi hanno trattato bene, arrivavo dalla tristezza di Barcellona e mi hanno restituito il sorriso. Volevo sdebitarmi. Anche se starei bene un altro anno qui a Los Angeles".

La punta di Malmoe ha poi ricordato con piacere i suoi anni nel Diavolo: "Al Milan ho passato due anni molto belli e non avrei voluto andarmene ma, come racconto nel libro, mi hanno 'forzato' ad andare a Parigi. Abbiamo vinto, sono diventato capocannoniere, un ottimo club, un’atmosfera fantastica. E c’era la vecchia guardia. Giocatori incredibili con cui ho avuto la fortuna di giocare e vincere".

I tanti scudetti vinti in Italia: "So cosa significa vincere in Italia. Vincere è tutto. Ci sono riuscito con i tre più grandi club d’Italia, la Juve, il Milan e l’Inter. ​Tanti giocatori hanno giocato solo per una squadra, io invece ho avuto la fortuna di girare e giocare nei migliori club del mondo e sono riuscito a fare bene ovunque".

A Barcellona l'unica stagione amara: "Non andò benissimo? Io la vedo diversamente. I primi sei mesi è andata molto bene, e poi tutto è cambiato in peggio. Nel libro racconto bene: Guardiola aveva un problema con me solo che non voleva affrontarlo e io non riuscivo più a essere me stesso, con il suo atteggiamento è riuscito a farmi dubitare di me e delle mie capacità. Certo, poteva andare meglio in termini calcistici ma ho imparato molto. Imparare e crescere è un po’ il senso della vita".

SPORTAL.IT | 23-11-2018 15:00