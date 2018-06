Ibrahimovic: "Pogba e Mbappé saranno protagonisti"

In un'intervista a Fifa.com Zlatan Ibrahimovic punta su due giocatori della Francia, Paul Pogba e Kylian Mbappé, vista dei Mondiali. "Il primo è veloce e forte tecnicamente, il secondo anche se ancora non ha raggiunto il top è pronto per fare il salto".

Ma nella lista delle Nazionali favorite non mette la Francia: "Spagna, Germania, Brasile e ovviamente anche l'Argentina, anche se la nazionale di Sampaoli non vuole essere messa tra le favorite. Poi dico ovviamente Svezia. Ha battuto squadre importanti nelle qualificazioni….".

SPORTAL.IT | 12-06-2018 12:25