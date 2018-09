Ibrahimovic, possibile futuro da faraone

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è, come è accaduto spesso nella sua carriera, tutt'altro che scontato.

Lo svedese è attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy ma al termine della stagione in Mls, prevista per dicembre, potrebbe salutare i compagni e trasferirsi in Egitto.

Stando a quanto riporta il quotidiano messicano 'Record', sembra che il Pyramids FC sia pronto ad accogliere il 36enne, di cui è grande estimatore il presidente e miliardario saudita Turki Al-Sheikh.

Ibrahimovic porterebbe grande prestigio agli egiziani che già avevano ingaggiato l'ex estremo difensore del Milan Nelson Dida, attuale allenatore dei portieri.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 13:50