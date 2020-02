Ibrahimovic, quale futuro al Milan? La risposta della società

Zlatan Ibrahimovic si è preso e ripreso il Milan, rivelandosi subito decisivo nelle prime settimane dopo il suo ritorno in rossonero e contribuendo al buon periodo del Diavolo, che nel corso dell'anno nuovo si è risollevato in classifica dopo le grosse difficoltà di inizio stagione. Ma adesso la principale questione riguarda il suo futuro e l'eventuale conferma in squadra, argomenti di cui ha parlato Frederic Massara.

Il direttore sportivo rossonero si è infatti soffermato ai microfoni di 'Rai Sport' prima dell'inizio della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, e ha parlato chiaramente del futuro di Ibrahimovic, uno degli argomenti più caldi del mercato della società meneghina.

"Per quanto riguarda noi, siamo felicissimi di averlo in squadra – ha spiegato il dirigente -. Stiamo parlando di un giocatore veramente fenomenale. La valutazione finale però sarà più sua, sarà lui a decidere se vuole proseguire con noi".

La società Milan, dunque, sposta la responsabilità sulle spalle di un Ibrahimovic che comunque giusto in settimana ha confermato l'amore per i colori rossoneri, nonostante la bruciante sconfitta di domenica contro l'Inter nel derby di Milano.

"Pentito di essere tornato? No, ho scelto io di tornare. Ho troppa passione per il calcio, volevo giocare in italia e ovviamente al Milan. Sono in tempo a scappare? No, sto bene qua", aveva infatti dichiarato ricevendo il Tapiro d'Oro da 'Striscia la Notizia'.

Un Ibra insomma profondamente rossonero, nonostante le difficoltà della squadra e un po' di nervosismo (""Se non vinci il derby è normale essere arrabbiato, lo devi essere"). E il Milan lo sa.

Tanto da puntare al rilancio, in coppa e in campionato: "Teniamo al trofeo, indipendentemente dall'Europa. E vogliamo provarci anche dal campionato, dove siamo in rimonta", ha aggiunto Massara.

SPORTAL.IT | 13-02-2020 21:12