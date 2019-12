Ibrahimovic, quale numero di maglia al Milan? Spunta ipotesi clamorosa

C'è grande entusiasmo intorno all'ambiente Milan per l'ufficialità del'arrivo di Zlatan Ibrahimovic. E ora che non ci sono più dubbi sul ritorno dello svedese in rossonero, si apre un'altra questione non di poco rilievo: quale numero di maglia potrebbe indossare colui che si prepara a essere di nuovo il faro offensivo della squadra, dopo sette anni e mezzo di assenza?

Un acquisto del genere, operato nel mese di gennaio, fa sì che i numeri più ambiti del calcio siano ovviamente già assegnati. Vale anche per il Milan: due tra quelli più riconducibili a Ibra appartengono infatti già ad altri giocatori, più o meno protagonisti nell'attuale Diavolo: il 10 è di Hakan Calhanoglu, l'11 di Fabio Borini.

Discorso analogo vale per il fatidico numero 9, mai indossato dallo svedese al Milan (ai suoi tempi era ancora di proprietà di Pippo Inzaghi): per quest'anno è infatti sulle spalle di Krzysztof Piatek, che ha abbandonato il 19 a vantaggio di una maglia da anni caratterizzata da una piccola maledizione per chi la indossa al Milan.

Per questo motivo sta prendendo corpo un'ipotesi tanto anomala quanto affascinante: quella secondo cui la prossima avventura di Ibrahimovic all'ombra della Madonnina potrebbe vederlo indossare la casacca con il numero 1. Una novità pressoché assoluta per un'attaccante, quantomeno su territorio italiano.

I portieri attualmente in rossonero hanno infatti tutti operato scelte diverse: il 25 (Pepe Reina), il 90 (Antonio Donnarumma) e il 99 (Gigio Donnarumma). Questo rende la casacca più tradizionalmente assegnata agli estremi difensori priva di un legittimo proprietario.

La soluzione creerebbe inevitabilmente grande curiosità, ma anche importanti ritorni sul fronte del marketing: Ibrahimovic numero 1 del Milan, oltre all'aspetto simbolico, darebbe grande attenzione al giocatore e al club a livello mondiale.

Le altre opzioni, del resto, sono meno affascinanti: c'è il 21 (da Zidane e Pirlo associato al concetto di talento), il 32 (che Vieri rese un numero da bomber), il 23 (da Jordan a Ibra), l'81 (una poco fantasiosa soluzione con l'anno di nascita).

Per questo l'1 rappresenta ben più che una semplice idea: che in via Aldo Rossi potrebbero valutare con grande attenzione.

SPORTAL.IT | 28-12-2019 12:06