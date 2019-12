Ibrahimovic, sarà Milan o Napoli? La previsione di Mino Raiola

Zlatan Ibrahimovic continua a rappresentare il nome attualmente più caldo in vista del calciomercato invernale, con la suggestione di un ritorno al Milan sempre viva, ma anche le ipotesi Bologna e Napoli che sono tutt'altro che tramontate. Una situazione ancora fluida e in divenire, su cui ha deciso di dire la sua anche Mino Raiola, in un'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'.

"Non mi sbilancio su come andrà a finire, lo vedremo. La cosa certa è che se tornasse in serie A, questo aumenterebbe l'interesse di tutti per il campionato italiano – ha osservato il potente procuratore, che cura gli interessi di Ibra -. Per ragioni tecniche e televisive, perché tanti Paesi nel mondo accenderebbero la tv ogni weekend apposta per lui".

La 'rosea' conferma le tre ipotesi per il futuro dello svedese: Bologna, per ragioni di amicizia con Sinisa Mihajlovic, Milan, per ovvi motivi ambientali e un amore mai completamente accantonato, e Napoli che offre la vetrina Champions. Con problemi ambientali, però, che potrebbero aiutare il Diavolo nel controsorpasso.

"Quale delle tre squadre sceglierà? Chi lo sa – ha fatto muro Raiola -. Noi siamo uomini liberi e al momento non mi sento di escludere nulla. Non è nemmeno detto che scelga l'Italia, riguardo a un suo ritiro dal calcio la vedo invece difficile. Sta ancora benissimo".

L'impressione, però, secondo la 'Gazzetta' è che Italia sarà, anche per una serie di motivi ambientali e familiari che Ibrahimovic non intende prendere sottogamba. E anche da questo punto di vista Milano sembra in vantaggio.

"Dove vorrei vederlo io? Lontano da me, almeno smetterebbe di stressarmi", la battuta finale di Raiola, consapevole comunque del fatto che a gennaio l'affare si farà.

E che, nonostante le dichiarazioni di facciata, un importante occhiolino all'Italia e alla serie A l'ha già fatto.

SPORTAL.IT | 08-12-2019 10:10