Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo

Le voci hanno trovato conferma ufficiale: dopo Cristiano Ronaldo, quest’anno sarà Zlatan Ibrahimovic a calcare il palco dell’Ariston di Sanremo.

Ma se il portoghese l’anno scorso era andato al Festival solo una sera e come ospite in platea per vedere da vicino la compagna Georgina Rodriguez, lo svedese sarà invece ospite fisso per tutta la durata della kermesse canora.

Ad annunciarlo è stato il presentatore e direttore artistico Amadeus, grande appassionato di calcio e noto tifoso dell’Inter, che però ha subito specificato che Ibra “non salterà nessuna partita del Milan”.

Non un dettaglio dato che il Festival quest’anno si terrà dal 2 al 6 marzo 2021 ed il 3 dello stesso mese i rossoneri saranno impegnati nella gara casalinga contro l’Udinese.

OMNISPORT | 29-12-2020 14:36