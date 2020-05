Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato una diretta dell'allenamento dell'Hammarby, squadra svedese di cui l'attaccante del Milan è socio.

Il calciatore, com'è noto, è tornato in Svezia dopo l'infortunio al polpaccio e rientrerà in Italia nella prossima settimana per ulteriori controlli medici. Il suo rientro in campo è previsto tra circa un mese.

SPORTAL.IT | 31-05-2020 18:59