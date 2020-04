Ibrahimovic si allena con l'Hammarby

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic si è allenato in Svezia con l'Hammarby, club del quale è diventato proprietario al 50% lo scorso novembre. Nel Paese scandinavo le misure di isolamento sono quasi inesistenti, e l'attaccante di Malmoe ha potuto allenarsi regolarmente in attesa del rientro in Italia.

"Zlatan è stato a casa a Stoccolma con la sua famiglia per un po' durante la pausa in Europa e aveva voglia di toccare nuovamente la palla. Certo, ne siamo stati felici, quindi è stato qui oggi e si è allenato con noi. Durante la pausa abbiamo fatto una seduta volontaria e lunedì ricominceremo l'allenamento collettivo. Naturalmente anche Zlatan è il benvenuto per allenarsi con noi, ma resta da vedere come ciò accadrà", ha spiegato il direttore sportivo del club svedese Jesper Jansson.

SPORTAL.IT | 09-04-2020 14:55