Ibrahimovic sta per scegliere: corsa a due per lo svedese

Ci sono momenti che aiutano a capire quale sia la decisione da prendere in caso di incertezza e ci sono, nel calcio, partite che hanno tutte le caratteristiche di un addio, pur non essendolo ancora in modo ufficiale quando vengono disputate.

La reazione di Zlatan Ibrahimovic all’eliminazione dei suoi Los Angeles Galaxy dai playoff della Mls è in questo senso paradigmatica. Detto che lo svedese odia perdere, l’avere mancato l’appuntamento con il titolo statunitense anche nella seconda stagione con la maglia dei Galaxy nel derby contro il Los Angeles FC ha fatto perdere le staffe al fuoriclasse svedese, che è sbottato nei confronti del calcio americano:

“Non lo so che farò l’anno prossimo. Se resto sarà un bene per la Mls perché così tutto il mondo la seguirà. Se vado via nessuno si ricorderà della Mls. Questo è stato come un allenamento per me, stadio troppo piccolo. Io sono abituato a giocare davanti a 80 mila persone. Questa era una passeggiata nel parco”.

Sembra difficile, anche a rabbia sbollita, che si possa ricreare il feeling tra Ibra e la Mls, così le voci che danno Zlatan di ritorno in Serie A sette anni dopo l’addio alla maglia del Milan sono sempre più insistenti.

In una recente intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ lo svedese ha ammesso di essere attratto dall’idea di tornare in Serie A, campionato che lo ha visto protagonista con tre maglie diverse e sempre vincenti: due titoli con la maglia della Juventus, poi cancellati dalla giustizia sportiva, due sul campo con quella dell’Inter e lo scudetto 2011 con il Milan, la squadra che è più rimasta nel cuore dello svedese.

Il ritorno in rossonero è però un’opzione da scartare, non quella di vedere Ibra al Napoli. Le parole possibiliste dello stesso giocatore e pure del presidente De Laurentiis fanno sognare i tifosi azzurri, ma la disponibilità di ADL di riconoscere al giocatore uno stipendio di “appena” 4 milioni di euro rende tutto più difficile. Attenzione però al lavoro di Mino Raiola, agente di Ibra, ma anche di Lorenzo Insigne e di Lozano.

La rivale del Napoli è il Bologna. Il patron dei rossoblù Joey Saputo, che è anche il titolare dei Montreal Impact, ben conosce Ibrahimovic per averlo visto all’opera nella Mls. Le disponibilità economiche non mancano ed il resto può farlo il feeling tra il calciatore e Sinisa Mihajlovic, grande estimatore dello svedese nonché suo allenatore in seconda ai tempi dell’Inter.

Due opzioni molto diverse, ma la decisione alla fine sarà solo di Zlatan. Mai così vicino a riabbracciare il calcio italiano.

SPORTAL.IT | 26-10-2019 13:25