Ibrahimovic torna a Milanello dopo sei mesi ma per i tifosi è solo un ex che può far danni

Lo svedese ha salutato la squadra ed il tecnico Amorim, mercoledì sarà in tribuna per assistere alla gara di Europa League contro il Benfica. Mancava dal marzo del 2026

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’è stato un tempo in cui il suo nome rimbombava in tutti gli antri di San Siro ma oggi se parli di Zlatan Ibrahimovic ai tifosi del Milan senti solo parole di livore o ironiche. Lo svedese da oltre un anno ha fatto un passo indietro: non partecipa più alle dinamiche della squadra, non presenzia alle conferenze e si vede sempre più raramente a Milano. Oggi, a distanza di sei mesi, è tornato a Milanello, scatenando la satira dei fan sui social.

Ibra ha conosciuto Amorim

Ibra è arrivato in mattinata, ha salutato tutta la squadra e il nuovo allenatore Amorim che aveva sentito solo al telefono finora, è arrivato e ha seguito da bordocampo alla seduta di allenamento. Mercoledì dovrebbe essere a San Siro in tribuna per l’esordio in Europa League contro il Benfica a San Siro.

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L’estate da lontano dello svedese

Era dal 22 marzo 2026, il giorno dopo la vittoria del Milan contro il Torino per 3-2, che non si vedeva. Successivamente, lo svedese ha avuto una dura lite con Massimiliano Allegri e da quel momento è rimasto ai margini del mondo Milan per poi tornare ad occuparsi in prima persona del club dopo l’esonero dell’attuale allenatore del Napoli per concordare insieme al patron Gerry Cardinale e del nuovo ad Massimo Calvelli a rivoluzione estiva, ma sempre a distanza. Durante il Mondiale Ibra ha commentato la kermesse per Fox Sports negli USA, poi le vacanze e ora il ritorno a Milanello ma per i tifosi – che già lo avevano duramente attaccato per il silenzio e l’assenza alla morte di Baresi – non è una buona notizia.

L’ironia dei tifosi

Fioccano i commenti sul web: “Apposto, quel pochissimo di buono fatto, andrà a farsi benedire” e poi: “Bravo l’ inizio della fine” e anche: “Ha già iniziato a chiamare i giocatori per metterli contro il mister?” e ancora: “ah era ancora stipendiato?”, oppure: “Tornato per mettere tutti uno contro l’altro.”

C’è chi scrive: “Non ce ne può fregare di meno, questo deve stare il più distante possibile dal Milan” e poi: “Non ne sentivamo la mancanza poteva farne anche a meno che porta solo scompiglio …” e anche: “È tornato a scaldare la sedia, ottimo” e ancora: “Non se ne esce più con questi personaggi” e anche: “Ti prego dimmi che non resterà al fianco della squadra”

Il web è scatenato: “Fatelo tornare dove stava, questo a Milanello non ci deve mettere più piede” e poi: “Esattamente che utilità ha ?” e anche: “A fare cosa ??? Il nuovo post sulle rovesciate ??? Uomo inutile al Milan” e ancora: “Non lo hanno fatto entrare perché non lo hanno riconosciuto”, oppure: “Siamo andati avanti anche senza di lui, perché tornare?” e infine: “Il suo ruolo? Ancora non capisco”.