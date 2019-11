Ibrahimovic tra Milan e Bologna: la situazione

C'è stata molta confusione sul futuro di Zlatan Ibrahimovic nel corso di quest'ultima settimana, con il commissioner della MLS che ha dato per certo il suo futuro trasferimento al Milan in un'intervista, appena prima di una precipitosa marcia indietro da parte di Dan Courtemanche, vice presidente esecutivo del reparto comunicazione della MLS.

La realtà è che al momento la situazione è in divenire, con l'asso svedese che ancora deve prendere una decisione definitiva e si è riservato un mese di tempo per chiarirsi una volta per tutte le idee.

La soluzione Bologna continua a essere viva, in particolare grazie ai contatti con Sinisa Mihajlovic, mentre sul fronte Milan al momento nulla si è mosso. Non resta dunque nient'altro da fare che attendere per capire quale possa essere il destino di un giocatore che la storia della serie A ha già contribuito a scriverla e che ora potrebbe realmente tornare a calcare i campi del nostro campionato.

SPORTAL.IT | 10-11-2019 10:10