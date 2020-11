Ibrahimovic trascina il Milan a Udine: Diavolo sempre più primo

Il Milan non si ferma: i rossoneri superano per 2-1 alla Dacia Arena l’Udinese nella partita delle 12.30 della sesta giornata di Serie A. La squadra di Pioli, in vantaggio con Kessie, viene raggiunta nella ripresa da De Paul ma riesce a imporsi grazie alla rete nel finale del suo trascinatore Ibrahimovic, a segno con un’acrobazia.

Per la punta di Malmoe è l’ottava rete stagionale: è andato sempre a segno nelle ultime sei partite di Serie A disputate.

Grazie a questo successo, i rossoneri salgono a quota 16 punti in classifica, a +5 sull’Inter, e blindano il loro primo posto. Udinese diciottesima a 3 punti.

LA PARTITA

Il Milan parte molto bene e trova il vantaggio al 18′ grazie a Kessie, in gol di piatto su assist al bacio di Zlatan Ibrahimovic. Con il passare dei minuti l’Udinese prende campo e si avvicina al pareggio con Deulofeu al 23′, impreciso. Grandi emozioni prima dell’intervallo: Ibrahimovic al 40′ si avvicina al raddoppio, ma Musso gli nega il gol, al 45′ i friulani protestano per un calcio di rigore non concesso per un contatto in area tra lo stesso Ibrahimovic e Okaka, l’arbitro Di Bello tira dritto.

Continuano le polemiche anche ad inizio ripresa: contatto tra Romagnoli e Pussetto nell’area rossonera, Di Bello assegna il rigore ai bianconeri tra le proteste del difensore del Diavolo che afferma di aver preso il pallone, ammonito un nervoso Donnarumma. Dal dischetto De Paul pareggia.

Gara nervosa, il Milan soffre l’agonismo dell’Udinese che al 53′ ha un’altra chance con De Paul. Pioli per dare la scossa ai suoi inserisce Tonali per Bennacer e Brahim Diaz per Saelemaekers, e poi ancora Dalot per Calabria e Rebic per Leao. La partita resta in equilibrio: al 79′ Rebic scalda i guanti di Musso, all’80’ l’Udinese risponde con una potente conclusione dalla distanza di De Paul di poco a lato.

Urlo Milan all’83’: Ibrahimovic risolve una carambola nell’area di rigore friulana, battendo Musso con una deviazione acrobatica e regalando il successo ai rossoneri.

