Ibrahimovic dai due volti in tv: prima il siparietto imbarazzante con la Pausini, poi le rivelazioni su Milan e ritiro

Durante il programma di Canale 5 “This is Me” lo svedese è stato colto in contropiede dalla cantante e ha parlato della sua esperienza in rossonero

È uno Zlatan Ibrahimovic dai due volti quello apparso stasera in tv a “This is Me”, su Canale 5: lo svedese è stato sorpreso da Laura Pausini, con cui è andato in scena un divertente siparietto, poi è tornato sicuro parlando del Milan e lasciandosi andare a una rivelazione sull’ultimo scudetto rossonero.

Ibrahimovic preso in contropiede dalla Pausini

Non è facile mettere in imbarazzo Zlatan Ibrahimovic, ma stasera lo svedese ha trovato pane per i suoi denti nell’ultima puntata di “This is Me”, programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. A provocare Ibra è stata Laura Pausini, che accompagnata dalle sue amiche storiche ha scherzato con Ibra, mettendolo in difficoltà e facendo sparire per qualche momento l’aura da spaccone che da anni accompagna l’ex attaccante svedese.

Il siparietto tra Ibra e la Pausini

Il siparietto tra la Pausini e Ibrahimovic si è aperto con l’arrivo sul palco delle amiche storiche della cantante romagnola. Su richiesta di una di loro, la Pausini ha chiesto allo svedese di avvicinarsi. “Non voglio rovinare il momento”, la risposta di Ibra, che è rimasto piuttosto interdetto. La Pausini, però, non ha mollato la presa: “Vieni a dare un bacino, è come salutare tutti i tuoi fan in Italia – ha detto la cantante – Noi siamo romagnole, è una terra che devi frequentare tantissimo”. A queste parole Ibrahimovic non ha potuto che avvicinarsi e accontentare le fan.

La rivelazione sullo scudetto del Milan

Nel corso del programma c’è poi stato spazio per un’intervista all’ex attaccante, oggi senior advisor del Milan. Nel corso della chiacchierata Ibrahimovic ha ripercorso il giorno del suo addio al calcio, confessando di aver avuto paura per la fine di una parte fondamentale della sua vita. Ma è soprattutto parlando di Milan che lo svedese ha dato l’impressione di emozionarsi. “Sono fortunato con i tifosi del Milan, perché mi hanno accolto la prima volta con felicità, poi con amore”, ha detto Ibra, prima di lasciarsi andare a una rivelazione piuttosto importante. “L’ultimo scudetto vinto è stato il più soddisfacente della mia carriera”, ha dichiarat l’ex attaccante, che nel palmares vanta ben 12 vittorie nei campionati nazionali tra Olanda, Italia, Spagna e Francia. Infine, Ibra si è lasciato andare a una confessione sul suo legame col Milan: “Sarò milanista per sempre – ha detto Zlatan – perché quello che il Milan mi ha dato non lo dimenticherò mai. Mi ha dato felicità”.