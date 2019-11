Mauro Icardi ancora in gol con il Paris Saint Germain. L'ex capitano dell'Inter ha contribuito alla vittoria dei campioni di Francia nell'anticipo della quattordicesima giornata di Ligue 1 contro il Lille. Il Psg si è imposto per 2-0, grazie al gol di rapina di Maurito e alla rete di Di Maria, e in classifica è già a +11 sulla seconda.

Icardi grazie a questa rete sale a 10 gol in stagione, 6 in campionato e 4 in Champions.

SPORTAL.IT | 22-11-2019 23:37