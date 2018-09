Icardi a testa altissima contro i detrattori

Mauro Icardi a testa altissima. Il centravanti dell'Inter ha parlato molto chiaro in un'intervista concessa a 'Tyc Sports' dal ritiro della sua Argentina, rivolgendosi anche indirettamente ai suoi detrattori: "Ho la personalità per incassare le critiche. Oggi arrivano critiche per qualsiasi cosa, ma ho un carattere che non dà peso a tutto ciò che si dice".

Il capitano nerazzurro intende riprendersi anche la sua nazionale, dopo aver saltato i Mondiali 2018 in Russia: "Sono qui per dimostrare il mio valore e il ct Scaloni mi continua a dimostrare quanto sia importante per lui. Sampaoli ha deciso di non convocarmi per i Mondiali, ma la questione si chiude qui. Ora dobbiamo pensare al presente e al futuro".

SPORTAL.IT | 07-09-2018 20:30