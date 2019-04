Icardi ai raggi x: com'è andato il suo ritorno in campo

Un vero e proprio mercoledì da leoni quello di Mauro Icardi, che dopo 53 giorni torna in campo con la maglia dell'Inter e ritrova gol e assist. Una serata molto particolare per lui, una girandola di emozioni per provare a mettersi alle spalle i quasi due mesi di polemiche che lo hanno messo dapprima ai margini del progetto tecnico della squadra, poi allontanato dai compagni e quindi reso il nemico pubblico numero uno agli occhi della tifoseria. E il 4-0 sul Genoa sembra aver risolto quasi tutti i problemi, con un'importante eccezione: il rapporto con il pubblico.

Nel suo primo stadio italiano, infatti, nessuno sugli spalti sembra gradire la presenza del centravanti argentino: non i tifosi di casa (che non gli perdonano i trascorsi alla Sampdoria), ma nemmeno quelli ospiti, che a dispetto di una prestazione molto importante non gli risparmiano una girandola di fischi.

Avviene addirittura quando Icardi si sblocca e va in gol, trasformando il rigore che lui stesso si era procurato al 40': il pubblico di fede nerazzurra, che lo aveva preso di mira già da prima che la partita cominciasse, non cambia atteggiamento e continua nel suo concerto di fischi. Ben diversa la risposta dei compagni di squadra di Mauro, tutti stretti intorno a lui in un caldo abbraccio. Incluso quell'Ivan Perisic con cui i rapporti erano segnalati come quantomeno turbolenti.

"L'ho abbracciato, perché in campo diamo tutto per l'Inter e quello che succede fuori dal campo non deve uscire dallo spogliatoio. Ha già fatto tanto per questa squadra e i numeri parlano per lui", ha dichiarato a caldo a 'Dazn' Radja Nainggolan, uno dei compagni con cui l'intesa di Icardi è apparsa ai massimi livelli.

E Luciano Spalletti? "L'ho visto bene, anche se poteva fare addirittura meglio. Ha pagato quello che doveva pagare, ora era il momento di fare tutti un passo avanti – ha dichiarato l'allenatore a 'Sky Sport' -. Non mi pento di ciò che è successo, ora abbiamo recuperato un attaccante e questo ci renderà più forti, soprattutto dato che le partite ravvicinate sono molte".

Insomma, la tempesta sembra alle spalle. Ora restano solo da recuperare i tifosi.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 00:01