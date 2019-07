Icardi al muro contro muro con l'Inter: ormai è guerra vera

La telenovela di Mauro Icardi e del suo possibile addio all’Inter si arricchisce di una nuova puntata. Con il centravanti argentino che sembra ora sul punto di scatenare un vero muro contro muro con la società, con cui ormai è in guerra aperta.

La decisione di rispedire il giocatore alla Pinetina da Lugano, dove il resto della squadra è in ritiro, è stata presa solo sabato. E già nel corso della domenica sono spuntate le riflessioni di Icardi stesso, che somigliano tanto a una minaccia nei confronti del Biscione, della sua dirigenza e dell’allenatore Antonio Conte.

A riferirle è stato il quotidiano ‘Repubblica’, secondo cui Icardi avrebbe commentato la decisione dell’Inter con queste parole: “Io sto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo“. Una brutta gatta da pelare per i nerazzurri, pronti a partire per l’Asia dove giocheranno l’International Champions Cup (e dove puntano a chiudere la trattativa con il Manchester United per Romelu Lukaku).

Parole che cozzerebbero con il comunicato emesso dalla stessa Inter, che aveva parlato di decisione consensuale. “Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo. Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia #FCIM”, affermava infatti la nota del club.

Intanto, sempre secondo ‘Repubblica’, Icardi avrebbe deciso di affiancare un altro agente alla moglie Wanda Nara, con l’obiettivo di districare la matassa e definire il suo futuro nella maniera migliore per tutti. Magari con un trasferimento alla Juventus, che però non si muoverà prima di aver sfoltito la rosa dei propri attaccanti.

Prima di allora la sensazione è che la guerra tra giocatore e società sia destinata a proseguire.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 08:49