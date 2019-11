Icardi al veleno sull'Inter, nuova stoccata del bomber

Nonostante la sconfitta di venerdì subita a Digione dal suo Paris Saint Germain, Mauro Icardi non fa drammi, e anzi lancia l'ennesimo messaggio d'amore per la sua nuova squadra, con una nuova stoccata nei confronti dell'Inter. In un'intervista rilasciata a 'Rmc Sport', infatti, il bomber argentino dice di godersi al meglio questi primi mesi all'ombra della Torre Eiffel: "Abbiamo avuto un buon mese di ottobre – ha detto, ma la strada è lunga e devo dimostrare tanto nei prossimi mesi. Essere qui è un passo in avanti nella mia carriera e quindi cercherò di fare di tutto per restare. All'Inter non ero più importante".

Sulle condizioni che hanno portato alla cessione da parte del club nerazzurro dopo un lungo braccio di ferro, Icardi ha commentato: "Leonardo mi ha chiamato e mi ha detto che potevo tornare ad essere un giocatore determinante, visto che all'Inter ero fuori. Mi ha chiesto di venire ad aiutare la squadra, spiegandomi tutti gli obiettivi, dal campionato alla Champions. Per me è stata una cosa fondamentale, perché volevo tornare a giocare ad alti livelli. Avevo altre proposte da molti club, ma avere la possibilità di giocare a Parigi non capita tutti i giorni".

Icardi ha poi confermato di avere una buona intesa con i compagni di squadra, in un reparto che oltre a lui può vantare la presenza di campioni del calibro di Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Neymar ed Edinson Cavani. In particolare, parlando di quest'ultimo, Icardi ha voluto spegnere possibili voci di rivalità interne: "Edy? lo conosco da tempo, siamo complementari, ma poi spetta all'allenatore decidere e può capitare di lasciare spazio l'uno all'altro".

Sembra quindi piuttosto chiaro che Icardi non abbia voglia di rivestire la maglia nerazzurra: l'ambiente parigino lo ha rivitalizzato anche dal punto di vista dei gol segnati (sette, finora), e un ritorno a Milano si fa altamente improbabile.

Bisognerà però attendere la fine della stagione, in ogni caso, per capire se il Paris Saint Germain vorrà effettivamente sborsare i 70 milioni necessari per riscattare l'argentino, trasferitosi a Parigi con la formula del prestito oneroso. Le premesse, in questo senso, sembrano far intendere che l'affare potrà andare in porto a fine stagione.

"Vediamo a fine anno – ha detto Icardi a tal proposito – ma è chiaro che voglio fare bene. Ovviamente rimanere al Psg, una delle migliori squadre al mondo, vorrebbe dire moltissimo per me".

La cifra proveniente dalla cessione definitiva di Icardi sarebbe importantissima per il prossimo mercato estivo dei nerazzurri, che potrebbero regalare ai propri tifosi nuovi importanti arrivi dopo quelli di Lukaku, Sanchez, Barella e Sensi.

SPORTAL.IT | 04-11-2019 23:59