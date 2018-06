Icardi alla Juve: la clamorosa rivelazione di Maxi Lopez

Mauro Icardi alla Juventus è più di una semplice idea.

A confermarlo sono le parole di Maxi Lopez, attaccante ed ex marito di Wanda Nara, l’attuale compagna dell’argentino dell’Inter: “Secondo me Wanda ha incontrato la Juventus – la clamorosa rivelazione dell’ex milanista durante Balalaika su Canale 5 -. Può succedere di tutto, lei fa il procuratore di Icardi e quindi è suo interesse portare Mauro alla Juventus o altrove”.

“Lo scambio con Higuain lo vedo difficile perché Icardi è molto tranquillo a Milano e Gonzalo deve ancora dimostrare – ha proseguito Maxi Lopez -. Ha fatto mille gol però non vedo Higuain che cambia e va a Milano”.

Nel corso della trasmissione condotta da Nicola Savino e Ilary Blasi Maxi Lopez è stato più volte stuzzicato sul suo rapporto con il bomber dell’Inter che come tutti sanno non è dei migliori: “Quando ho parlato per l’ultima volta con Icardi? Forse quando giocavamo insieme alla Sampdoria. Se vorrei riparlargli? Sono a postissimo. Io sono a posto con il cambio, sono contento così. Se ha fatto bene a scegliere Wanda come procuratrice? E’ una scelta molto particolare. A me qualche anno fa era capitata una situazione molto simile, però ho preferito tenere la famiglia al di fuori e avere un professionista che curasse i miei interessi”.

Sul possibile scambio Icardi-Higuain si è anche espresso Walter Samuel, storico centrale difensivo dell’Inter del Triplete: “Non sarei stupito se succedesse. A me Higuain piace, non voglio dire Icardi no ma lo scambio ci può stare. Soprattutto se ci fossero soldi in mezzo".

Intanto Mauro Icardi si sta godendo le vacanze al contrario del Pipita che è impegnato con la nazionale argentina nei mondiali in Russia. Dopo due giornate la truppa di Sampaoli è in clamorosa difficoltà e rischia l’eliminazione a seguito della pesante sconfitta rimediata con la Croazia con un netto 3-0.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 22-06-2018 09:45