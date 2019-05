Icardi alla Juve? Un conduttore tv è disperato

Il possibile approdo di Mauro Icardi alla Juventus sarebbe un duro colpo per tutti gli interisti. L’ex capitano nel corso degli anni ha realizzato tanti gol per i nerazzurri, alcuni proprio alla Vecchia Signora, infiammando San Siro e il popolo nerazzurro. Anche per i tifosi vip una sua partenza, destinazione Torino, sarebbe difficile da digerire.

Il veto di ‘Ama’ – Vecchio cuore nerazzurro è Amadeus, che intervenendo a Rai Sport ha ammesso di avere le idee chiare sul futuro di Maurito, almeno in riferimento a una possibile destinazione: “Io da tifoso non lo darei mai alla Juventus. Sarebbe già dura lasciarlo andar via dall’Inter, figuriamoci poi vederlo con la maglia di una rivale storica come la Juve“.

Annata deludente – Quella che sta per andare agli archivi, del resto, non è stata una stagione prodiga di grosse soddisfazioni per l‘Inter e anche per Amadeus, che si aspettava di più dai suoi beniamini: “Non sono soddisfatto, non si pensava magari di poter lottare da subito per lo scudetto, ma neppure di finire con tutto questo distacco. Non solo io, credo che tutti i tifosi interisti si aspettassero un campionato diverso, con una squadra più competitiva”.

SPORTEVAI | 11-05-2019 10:30