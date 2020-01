Icardi alla Juventus, interviene Wanda Nara

Non si placano le indiscrezioni che accostano Mauro Icardi alla Juventus: l'argentino in estate è stato a un passo dal vestire la maglia dei campioni d'Italia ma alla fine si è trasferito al Paris Saint Germain. In Francia sta fornendo ottime prestazioni e anche i gol non mancano.

L'intenzione della moglie-agente Wanda Nara sembra però esser quella di riportarlo in Italia. La showgirl, intervenuta in vista dell'inizio del Grande Fratello di cui sarà conduttrice, ha parlato anche dell'attaccante: "Mauro al GF? Mah, lui è più tipo da Isola dei Famosi, gli piace la natura, ama la caccia e la pesca. Nella Casa non so, ma tanto manca molto tempo prima che smetta di giocare!".

Sull'ipotesi di lasciare Parigi (e magari approdare alla Juventus): "La decisione spetta a lui, ma ancora non c'è nulla di certo. Vedremo. Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo…".

L'ex capitano dell'Inter è approdato in Ligue 1 grazie ad un prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Una clausola che permetterebbe al giocatore di rifiutare il riscatto. L'approdo alla Juventus, però, dipenderà dal futuro di Gonzalo Higuain che accetterebbe di lasciare Torino solo per chiudere la carriera al River Plate.

Wanda Nara era già intervenuta sul futuro del marito: "Io vivo ancora a Milano. Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L'ultimo giorno di calciomercato è arrivata questa opzione del PSG alla quale abbiamo subito detto sì perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui. Il destino, però, non so dove ci porterà".

Leonardo si era invece espresso così a margine del sorteggio di Champions League: "Mauro sta facendo molto bene. C'è tanta concorrenza in attacco, ma evidentemente per lui è uno stimolo. È arrivato e si è posto nella maniera giusta, è un vero nove che sa sempre la posizione in cui mettersi. Il riscatto dall'Inter? Noi siamo molto contenti di lui, ma il futuro dipende solo da Mauro. Mancano ancora cinque mesi, vedremo".

SPORTAL.IT | 07-01-2020 17:55