Icardi alla resa dei conti: faccia a faccia con il medico e Spalletti

Inizia lunedì una settimana forse decisiva per il futuro di Mauro Icardi all'Inter. Il programma di fisioterapia per il problema al ginocchio dell'ex capitano scade, e secondo la Gazzetta Sportiva nei prossimi giorni il giocatore avrà un confronto con l'allenatore dei nerazzurri Luciano Spalletti e il medico sociale Piero Volpi per stabilire le sue condizioni.

La speranza dell'Inter è recuperarlo in vista della complicata trasferta di Francoforte di Europa League, anche se il vero obiettivo è il derby del 17 marzo, decisivo per la corsa per la qualificazione in Champions League.

Dal punto di vista della società, riporta la rosea, i progressi al ginocchio sono stati rilevanti: ora i dirigenti si aspettano un passo di Icardi verso la riappacificazione, o almeno una tregua che possa durare fino al termine della stagione, quando le strade potrebbero definitivamente separarsi. E' innegabile che al Biscione ancora impegnato su due fronti serva un'alternativa per l'attacco: Spalletti ora ha a disposizione limitate soluzioni offensive, anche dopo il rientro di Keita che dovrebbe avvenire in settimana.

Sul fronte rinnovo tutto tace: l'offerta di 7 milioni più bonus che l'Inter presenterà a Wanda Nara sarà probabilmente rifiutata. Intanto si attendono le nuove dichiarazioni della moglie-agente, che stasera parteciperà regolarmente alla puntata di Tiki Taka.

Per quanto riguarda il futuro, Suning è pronta a una rivoluzione estiva. Probabile il cambio d'allenatore, Conte ed Allegri sono le primissime opzioni. Per il mercato sarà sostituito Icardi e arriverà almeno un top player a centrocampo: i nomi che circolano sono i soliti, Rakitic, Modric, Kroos e Barella.

SPORTAL.IT | 03-03-2019 11:55