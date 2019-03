Icardi, altro dispetto social all'Inter: like a uno juventino

Per il momento si può parlare solo di “cortesia restituita”, di certo il nuovo capitolo della “liasion” tra Mauro Icardi e la Juventus, per il momento solo social, non farà piacere all’Inter, intesa come società e allenatore, alle prese con il non facile tentativo di ricomporre la frattura che si è creata tra l’ormai ex capitano nerazzurro e tutto l’ambiente. Ricostruendo le puntate precedenti, dopo che il 15 febbraio scorso Giorgio Chiellini ha iniziato a seguire Icardi su Instagram, lo stesso capitano della Juventus ha piazzato il proprio like all’amaro sfogo che il centravanti argentino ha postato sul proprio profilo dopo le dure parole di Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Cagliari: “Non parlerò più di Icardi, ma solo di chi c’è e vuole il bene dell’Inter”.

“Chi decide deve rispettarmi” la risposta di Maurito, evidentemente gradita da Chiellini, oltre che dal compagno di squadra in nerazzurro, ed ex juventino, Asamaoh. Ora, ecco che il like… torna indietro, perché è stato lo stesso Icardi a mettere il proprio “mi piace” alla foto postata sempre su Instagram da Joao Cancelo dopo la vittoria che la Juventus ha ottenuto a Napoli, un 2-1 sofferto, ma preziosissimo, che ha di fatto blindato l’ottavo scudetto consecutivo dei bianconeri, ora a +16 sulla squadra di Ancelotti. Vedere anche il like di Icardi tra quelli dei tanti followers più o meno noti di Cancelo ha fatto un certo effetto e si è ovviamente trasformato subito in una notizia da calciomercato… potenziale.

Vero è che i due sono stati compagni nella scorsa stagione all’Inter, ma il messaggio che Maurito potrebbe avere lanciato non va sottovalutato, anche nell’ottica del contenuto del post di Cancelo: “Da solo puoi fare molto, ma insieme puoi fare qualsiasi cosa. Grande vittoria, bravi tutti”. La prima parte sembra il proseguimento della lettera-sfogo di Icardi, da qui il probabile motivo dell’apprezzamento dell’argentino. La prossima puntata, social o meno, è ancora da scrivere, ma le parole con cui l'uomo-mercato della Juventus Fabio Paratici non aveva escluso un possibile ritorno per il giocatore nella prossima sessione estiva di mercato, dopo il breve corteggiamento del luglio scorso, tornano ora più che mai d’attualità…

SPORTAL.IT | 04-03-2019 20:15