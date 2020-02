Anche il Chelsea avrebbe chiesto informazioni per Mauro Icardi, l'attaccante del Psg in prestito dall'Inter. Secondo il Sun i Blues sono interessati al bomber argentino in vista della prossima estate.

Icardi è attualmente in prestito con diritto di riscatto al Psg per 70 milioni di euro, e dopo i primi mesi incoraggianti sarebbe ora in rotta con l'allenatore Tuchel. E' anche nel mirino della Juventus e del Real Madrid.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 14:56