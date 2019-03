Icardi, ancora niente allenamento. E Ligabue lo compatisce

Mauro Icardi non è tornato a lavorare in gruppo neanche venerdì. Dopo l'incontro di giovedì che potrebbe aver aperto uno spiraglio per una tregua, l'attaccante argentino è arrivato ad Appiano Gentile alle 9.30 ed è andato via verso le 13: l'ex capitano dell'Interha svolto il solito lavoro personalizzato in palestra, per il problema al ginocchio, e poi è tornato a casa.

Nelle prossime l'avvocato Nicoletti, legale vicino a Moratti e mediatore nella contesa tra il giocatore e il club, incontrerà l'amministratore delegato Beppe Marotta: un nuovo summit per decidere quale sarà il percorso di rientro in squadra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Si fa sempre più remota la possibilità che Icardi torni a disposizione già domenica a San Siro contro la Spal. L'Inter ha bisogno di lui, visto gli acciacchi di Perisic a Francoforte e la squalifica di Lautaro Martinez in Europa League. Anche il rientro di Keita va per le lunghe e Spalletti si ritrova senza attaccanti a disposizione.

Il tecnico nerazzurro ha raccontato così il suo ultimo incontro con Maurito: "Abbiamo domandato a Mauro se se la sentisse di riprendere, lui ha risposto. Il medico gli ha detto che il ciclo di terapie al ginocchio era finito, lui ha risposto: "Ho ancora male, vi dico io quando me la sentirò. Ho incassato e sono tornato a casa. L'ultimo ad avere parlato a Icardi è Marotta, gli aggiornamenti vanno chiesti a lui".

Intanto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport si è espresso sulla questione anche il cantante Ligabue, tifoso vip dell'Inter. "Per Mauro Icardi provo compassione: è tirato per la giacca da forze con pretese opposte, il club e la moglie. E' dura".

"Il peggior nemico dell’Inter è l’Inter stessa – ha continuato -. Vorrei che il campionato finisse dopo l’andata: da anni, dopo la maledetta pausa, la squadra ci viene restituita diversa. Cambiano i giocatori? I preparatori? Non so spiegarmelo" ha aggiunto il cantautore emiliano, grande tifoso della formazione nerazzurra.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 15:20