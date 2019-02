Icardi ancora out: Rapid Vienna in dubbio

Mauro Icardi ha assistito alla vittoria dell’Inter contro la Sampdoria e potrebbe accomodarsi in tribuna anche per la gara di ritorno di Europa League contro il Rapid Vienna.

L’attaccante argentino, nella giornata di lunedì, si è recato ad Appiano Gentile per un’altra seduta di fisioterapia per combattere l’infiammazione al ginocchio destro che è tornata a riacutizzarsi proprio prima della gara di andata contro gli austriaci, quando la società ha deciso di togliergli i gradi di capitano in favore di Samir Handanovic.

Se per la gara europea i nerazzurri hanno un vantaggio dettato dalla vittoria per 1-0 in trasferta, la prossima sfida di campionato vedrà la squadra di Luciano Spalletti scendere in campo a Firenze, sempre un campo ostico per chiunque. Icardi proverà a recuperare per questa sfida, ma fare previsioni, al momento, è quasi impossibile.

Con i viola dovrebbe, invece, rientrare Keita, che dovrebbe essere risparmiato giovedì contro il Rapid Vienna.

SPORTAL.IT | 18-02-2019 16:10