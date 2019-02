Icardi: arriva l'ultimatum. Via anche in sconto, c'è la Juve

Mercoledì da incubo per Mauro Icardi, che dopo essersi rifiutato di partire per Vienna è tornato a casa distrutto. Attaccato sui social, dove anche compagni di squadra come Brozovic hanno messo il "like" al provvedimento dell'Inter, l'ex capitano nerazzurro in serata insieme a Wanda Nara ha tenuto un vertice improvvisato con il suo entourage, alla ricerca di una strategia da adottare dopo quanto successo. Lo riporta il Corriere della Sera.

L'Inter, e in particolare il nuovo ad Marotta, hanno intenzione di adottare il pugno di ferro anche sulla trattativa per il rinnovo. Attualmente Icardi guadagna 4,5 milioni di euro, oltre ai bonus: il club dopo la prima proposta di 6,5 milioni rifiutata, è disposto ad arrivare a 7 milioni, ma non di più, "prendere o lasciare".

In caso di rottura definitiva in estate avverrà la cessione, anche se il recente comportamento del giocatore ha allontanato alcune grandi pretendenti. Tra Real, Psg e Manchester United si guarda soprattutto alla Juventus, che già si era avvicinata al giocatore la scorsa estate prima del colpo Ronaldo.

Secondo il Corriere se arrivasse un'offerta a 80-90 milioni, i dirigenti nerazzurri sarebbero pronti a lasciarlo partire. E nell'affare potrebbe rientrare Paulo Dybala, lo scontento in casa bianconera. Si aspettano mesi di fuoco e di indiscrezioni su questo fronte.

Intanto il club si attende che oggi il giocatore torni a lavorare regolarmente ad Appiano, con gli altri giocatori non convocati per la trasferta di Europa League. Un gesto che allenterebbe la tensione e riaprirebbe il dialogo per una convivenza civile, almeno fino al termine della stagione.

SPORTAL.IT | 14-02-2019 09:00