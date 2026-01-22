Icardi, attacco feroce a Wanda Nara: “Falsa e ossessionata”, le pesanti accuse mosse da Mauro all’ex moglie

L'attaccante del Galatasaray e la sua ex moglie sono sempre più ai ferri corti. Una dichiarazione di Wanda lo ha mandato su tutte le furie: sui social scoppia il finimondo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Mauro Icardi e Wanda Nara sempre più ai ferri corti. La telenovela tra i due argentini si arricchisce di un nuovo capitolo nel segno delle durissime e pesanti accuse rivolte dall’attaccante del Galatasaray all’ex moglie. “Falsa e ossessionata, mi ha rubato 7 milioni”: ecco che cosa ha fatto scattare il calciatore sui social.

Il messaggio di Wanda Nara a Icardi

Dopo la separazione choc, entrambi hanno nuovi compagni al loro fianco. Wanda Nara è tornata in Argentina per curarsi, ma nel frattempo è sempre più un volto noto del piccolo schermo grazie alla popolarità raggiunta al timone di Masterchef (e non solo per il gossip o gli scatti bollenti su Instagram). Icardi, invece, è legato alla ‘China’ Suarez, che si è trasferita a Istanbul con i suoi figli prendendo subentrando così dell’ex moglie di Mauro.

Ebbene, nei giorni scorsi ‘Wandita’ ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto letteralmente perdere la testa al centravanti del Galatasaray ed ex capitano dell’Inter. “Ultimamente ho dialogato di più con i padri dei bambini (il riferimento è anche a Maxi Lopez, ndr) – ha detto -. A volte siamo d’accordo, a volte in disaccordo, ma abbiamo fatto molta strada. Saremo una famiglia per sempre”. Apriti cielo, è scoppiato il finimondo.

Mauro senza freni: le pesanti accuse all’ex moglie

In una storia su Instagram Icardi, che vanta 14 milioni di follower, si è scagliato contro la sua ex moglie nonché ex agente. “Vorrei essere molto chiaro: le parole di questa donna sono false. Nella mia vita è solo la madre delle mie figlie. Non sarà mai epoi mai parte della famiglia”.

Dunque, il 32enne di Rosario smentisce in maniera categoria di mantenere ancora rapporti con Wanda Nara. Il capitolo è chiuso definitivamente, non si torna più indietro. E spiega i motivi che lo hanno spinto a interrompere ogni sorta di relazione con la donna. L’ex coppia ha avuto due figlie, che loro malgrado si sono ritrovate al centro dello scontro.

Alta tensione sui social

L’attaccante del Galatasaray è un fiume in piena: “Sono stato ripetutamente e falsamente accusato di violenza di genere e cacciato via da casa mia con accuse false. Il tribunale mi ha chiesto di non vedere né avere contatti con le mie figlie per sei mesi e lei si è rifiutata di ottemperare a qualsiasi ordine del tribunale quando avrebbe dovuto consegnarmi le mie figlie” ha scritto.

Ma non è certo finita qui. “A causa dell’ossessione per la mia compagna, tenne prigioniere due bambine di 9 e 10 anni per 11 ore, impedendo loro di stare con il padre. Ha insultato i tre figli minorenni della mia compagna sia pubblicamente sia privatamente. Ha formato dei gruppi con i suoi amici per molestare me e la mia compagna: molti di questi amici in seguito gli hanno voltato le spalle e se ne sono pentiti. E mi ha rubato 7 milioni di euro”. Al momento Wanda Nara non ha ancora risposto, ma c’è da scommettere che la sua replica non tarderà ad arrivare.