Icardi, c'è il colpo di scena: Wanda Nara si muove, Juve in attesa

Il Paris Saint Germain sta decidendo in questi giorni il futuro di Mauro Icardi. Secondo quanto riportano i media francesi, in particolare RMC Sports, il direttore sportivo Leonardo è al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, e vuole definire una volta per tutte il destino dell'attaccante argentino, arrivato in prestito dall'Inter la scorsa estate.

Il club campione di Francia ha un'opzione di riscatto pari a 70 milioni di euro, e secondo l'emittente non vuole farsi sfuggire il bomber, considerata la partenza imminente di Edinson Cavani, che pianifica il ritorno in Sudamerica.

Leonardo sarebbe così passato alle vie di fatto e avrebbe contattato telefonicamente la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, per sondare le intenzioni della coppia e cominciare a trattare la permanenza del giocatore sotto la Torre Eiffel. La show-girl non ha ancora dato il suo assenso, ma ha chiesto i dettagli e informazioni sullo spazio che potrà avere il marito rimanendo a Parigi.

Tra Icardi e il tecnico del Psg Tuchel non scorre buon sangue, ma le ultime indiscrezioni parlano di un possibile addio del tedesco a fine stagione (con Allegri favorito per la successione): una sua partenza favorirebbe la permanenza di Icardi in Francia.

La Juventus, che sta cercando un attaccante di primissimo livello in vista della prossima stagione e ha già un semi accordo con Wanda Nara, resta per ora alla finestra, in attesa di novità.

09-04-2020