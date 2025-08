Icardi, che follie anche da giovane: uccise un piccione con una pietra e lo mangiò allo spiedo

Il bomber ex Inter, alle prese con la querelle infinita con Wanda Nara, è sempre stato una testa calda, la testimonianza di un ex compagno del Barca

Di bravate ne ha fatte tante e son venute fuori negli anni: oggi di Mauro Icardi si sa quasi tutto, gol (sempre meno), scenate e litigi. La telenovela con l’ex moglie Wanda Nara continua a riempire le pagine dei giornali, specialmente in Sudamerica ma l’ex Inter, ora al Galatasaray, è sempre stata una testa calda. Arriva anche una testimonianza di un suo ex compagno del Barcellona.

Il racconto di Sergi Gomez

Alla Masia di Barcellona si sono forgiati innumerevoli talenti e si sono condivise storie di ogni genere. Una di queste è stata rivelata da Sergi Gómez, ex giocatore dell’Espanyol, in un’intervista al canale ‘El After de Post United’. Il difensore centrale catalano ha condiviso un aneddoto insolito con Mauro Icardi quando i due vivevano in un appartamento con altri due giovani calciatori: Marc Muniesa e Sergi Roberto .

La bravata di Icardi

Racconta Gomez: “Mauro arrivò a La Masía e fummo compagni di squadra per tre o quattro stagioni . Durante una di quelle stagioni, condividevamo un appartamento. Un giorno mi disse: ‘Sergi, vieni con me al parco qui accanto..Aveva con sé un pezzo di legno a forma di Y che aveva tagliato il giorno prima, con un elastico legato. Aveva costruito una fionda fatta in casa. Andammo al parco e lui indicò un pino molto alto e disse: ‘Vedi lassù?’. Vidi le pigne, ma lui insistette: ‘No, più in alto’. E c’era un piccione che si vedeva appena “.

Icardi mangiò un piccione allo spiedo

“Ha afferrato una pietra, ha teso l’elastico e… boom! Ha fatto scendere il piccione da un’altezza di 20 o 30 metri . Siamo tornati a La Masía, gli ha strappato le piume, gli ha infilato un filo, ha acceso un fuoco e l’ha mangiato davanti a me “, ha spiegato ridendo. “Ricordo di aver pensato: ‘Cosa mi aspetta se iniziamo così’. Ma provo molto affetto per Mauro . Abbiamo vissuto tante cose insieme, e se lo vede, saprà che le porto nel cuore.”

Due percorsi molto diversi dopo La Masía

Sebbene abbiano condiviso un periodo con la squadra riserve del Barcellona, le loro carriere hanno preso strade molto diverse. Sergi Gómez ha giocato solo una partita ufficiale con la prima squadra blaugrana prima di intraprendere una lunga carriera in Prima Divisione con Celta de Vigo, Siviglia e, più recentemente, Espanyol. Dopo aver rescisso il suo contratto con i blaugrana quest’estate, Gómez è attualmente senza una squadra , in attesa di quella che molto probabilmente sarà la sua ultima avventura da calciatore e la sua prima fuori dalla Spagna. Da parte sua, Mauro Icardi ha lasciato La Masia nel 2011 per la Sampdoria . Dopo aver brillato all’Inter e un’esperienza al PSG, l’attaccante argentino è attualmente al Galatasaray.