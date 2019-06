Icardi chiama, Marotta non risponde

E’ già il momento di pensare alla prossima stagione per l’Inter, che a Lugano ha presentato il ritiro: si svolgerà proprio nel Canton Ticino. "Sarà un inizio di stagione molto importante – ha raccontato Giuseppe Marotta -: con Antonio Conte abbiamo scelto un top player metaforico, lui ha la mentalità vincente, sa valorizzare le risorse che ha disposizione. L'Inter vuole alzare l'asticella, con la competenza di Conte, con l'appoggio di una società forte, sono sicuro che ce la faremo. Siamo certi che daremo grandi soddisfazioni ai nostri tifosi".

Domenica 7 luglio con il raduno a Lugano si comincia, da lunedì 8 una settimana di lavoro sui campi di Cornaredo. La prima amichevole sarà domenica 14 luglio, poi partenza per l'Asia per giocare la International Champions Cup e un altro test ad altezza Champions.

I tifosi nerazzurri, al di là della Casinò Lugano Cup (in programma il 14 luglio alle 17.30) contro i padroni di casa, non avranno la possibilità di seguire gli allenamenti di Conte in ritiro. L'Inter lavorerà sui campi laterali, gli allenamenti saranno a porte chiuse per motivi di sicurezza, proprio come era successo ad Appiano nel 2018.

Mauro Icardi, che non sembra rientrare nei piani del nuovo timoniere dei meneghini, ci sarà? "Della rosa al momento non parlo" taglia corto Marotta. Maurizio Sarri non è ancora ufficialmente l'allenatore della Juventus, ma già manda importanti segnali per il mercato bianconero. Il primo nome per l'attacco che ha fatto il mister toscano è proprio quello di Mauro Icardi, riporta il Corriere dello Sport. Finora il giocatore e la moglie-agente Wanda Nara hanno fatto resistenza, ribadendo di voler restare a Milano. E la mancata apertura odierna di Marotta sembra un altro indizio: la storia sembra essere proprio giunta ai titoli di coda.

SPORTAL.IT | 14-06-2019 14:52