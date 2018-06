Icardi, colpo di scena: mossa a sorpresa dell'Inter

L’Inter ha cambiato strategia ed ha deciso di blindare Mauro Icardi.

Al contrario delle voci circolate negli ultimi giorni che vedevano il club nerazzurro pronto anche a cedere il bomber argentino e a reinvestire poi i soldi incassati su altri obiettivi, Suning ha scelto di rinnovargli il contratto.

La proprietà cinese ha offerto all’ex Sampdoria di prolungare il contratto fino al 2023 e di far lievitare l’ingaggio fino a 6,3 milioni di euro che diventerebbero 8 grazie ai bonus.

Una proposta molto sostanziosa che Wanda Nara, agente e procuratrice dell’attaccante, ha gentilmente declinato per il momento facendo sapere di non voler scendere sotto quota 9 milioni di euro.

Domenica sera Icardi insieme alla sua famiglia rientrerà a Milano dalle vacanze estive e successivamente incontrerà di persona insieme alla moglie Wanda la dirigenza nerazzurra: con molta probabilità l’accordo si troverà in una via di mezzo con il calciatore che accetterebbe anche di alzare la clausola rescissoria attualmente ferma a quota 110 milioni di euro, un prezzo alla portata di molti club in Europa. Per questo l’Inter vorrebbe portarla fino a 150 milioni di euro.

Il club meneghino si sta però muovendo anche su altri fronti: l’obiettivo di Ausilio è quello di regalare a Spalletti almeno altre tre pedine: un terzino, un centrocampista ed un esterno destro d’attacco.

La pista più calda per il ruolo di terzino è quella che porta all’italiano Cristiano Piccini, attualmente allo Sporting Lisbona: i nerazzurri avrebbero già fatto pervenire una offerta ai portoghesi di 15 milioni di euro.

A centrocampo il grande obiettivo sin dalla scorsa estate è Radja Nainggolan ma arrivare al belga non sarà facile soprattutto per le richieste della Roma che non ha la necessità di cederlo. Il piano B porta in Inghilterra, più precisamente al Tottenham dove gioca Dembelè che ha già dato la disponibilità ad iniziare una avventura in Italia.

Malcom è invece l’ultimo nome per l’attacco: il Bordeaux chiede almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire.

