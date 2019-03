Icardi, colpo di scena per domenica: due novità rilanciano Maurito

Domenica sera Mauro Icardi potrebbe tornare in campo in Inter-Lazio dopo l'auto-esilio durato più di un mese a seguito della perdita della fascia di capitano. Ma la novità dell'ultim'ora è che il bomber ribelle potrebbe addirittura partire da titolare: due novità spingono per il rientro in grande stile dell'ex capitano contro i biancocelesti.

In primis giovedì ad Appiano Icardi parlerà a tutta la squadra e allo staff coordinato da Luciano Spalletti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Il centravanti argentino chiarirà la sua posizione davanti a tutti e potrebbe riconciliarsi, almeno temporaneamente, con la squadra, e fare un patto con i compagni per conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo obbligato del club nerazzurro.

Icardi potrebbe partire titolare anche per un secondo motivo: la possibile indisponibilità di Lautaro Martinez. Il connazionale e compagno di reparto, di ritorno dagli impegni dall'Argentina, secondo indiscrezioni sarebbe in dubbio per la partita contro i biancocelesti. Le condizioni fisiche del Toro non sarebbero al top dopo gli ultimi impegni, e questo rilancerebbe Icardi dal 1'. Spalletti nei prossimi giorni valuterà e deciderà. Mercoledì in allenamento segni di distensione tra i due grandi "nemici" Icardi e Perisic: l'argentino e il croato hanno giocato la partitella di allenamento da compagni di squadra.

Chi mancherà sicuramente contro la Lazio sarà Stefan de Vrij, fermato da una distrazione all'adduttore: le sue condizioni verranno nuovamente valutate all'inizio della prossima settimana, ma il difensore olandese potrebbe saltare anche le gare contro Genoa e Atalanta. Da verificare anche Nainggolan, che dovrebbe tornare in gruppo ma potrebbe partire dalla panchina.

