Icardi come CR7 e Higuain: Wanda si commuove

Tutti zitti. I bomber sono tornati. In tre giorni, i top player di Juventus, Milan e Inter hanno spento i tanti mugugni, trovando l'amato gol, la medicina ad ogni male. Il primo a sbloccarsi è stato Cristiano Ronaldo. Dopo tre giornate in astinenza, il portoghese ha scelto il Sassuolo come sua prima vittima con la nuova casacca bianconera. Due reti per ricordare a tutti chi è il cinque volte Pallone d'Oro. E, ora, attenzione alla sua fame di Champions League. Messi, suo eterno rivale, ha iniziato con una tripletta (ottava in carriera in Champions, una più del portoghese). Il 7 bianconero, atteso dalla delicata sfida contro il Valencia, punta a rispondere immediatamente, anche per lasciare subito il segno anche in Europa.

Felici anche al Diavolo. Anche se il suo primo gol in rossonero non ha portato i tre punti, fondamentale che si sia "attivato" Higuain. Nessuno aveva dubbi in merito. Uno che, in tre stagioni, ha segnato 91 reti con la casacca del Napoli e 55, in due anni alla Juventus, non poteva restare all'asciutto per tanto tempo.

Sono letteralmente impazziti, gli oltre 65.000 presenti a San Siro, per la prima firma di Icardi in stagione. All'esordio assoluto in Champions League con la sua amata Inter, Maurito ha siglato un gol spettacolare, con un gran tiro al volo da fuori area. Una magia che ha dato il via alla rimonta nerazzurra contro il quotato Tottenham. Felicissima anche la compagna/manager Wanda Nara che, via social network, non ha trattenuto la sua incontenibile gioia: “Lacrime di gioia! Orgoglio e mai nessun dubbio. Benvenuto in Champions Mauro Icardi Ti Amo Capitano”, il suo accorato messaggio, con tanto di foto che la ritrae visibilmente commossa. I tre super bomber si sono sbloccati. Juventus, Milan e Inter sognano in grande.

