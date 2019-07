Icardi congelato tra Juve e Napoli. Wanda Nara tesse la sua trama

Le piace essere una donna, in un mondo di uomini. Così ama esternare le proprie posizioni e ribadire un concetto semplice, quanto granitico: Wanda Nara non ci sta e la questione Icardi, il suo futuro e le modalità secondo le quali si definiranno il trasferimento da Milano (sponda Inter) e il relativo ingaggio sono cose che riguardano la sua persona e il suo ruolo. La questione tutor, infatti, non è mai stata gradita da Wanda Nara che ha prodotto un video divenuto celebre, in cui si definiva una manager e sottolineava le sue qualità e i suoi successi nel raggiungere l’obiettivo prefissato: un ingaggio record.

Da Ibiza, dove sta trascorrendo questo inizio d’estate in compagnia di Mauro, dei figli e del suo truccatore e parrucchiere, Kenny Palacios, Wanda Nara invia messaggi subliminali. Dei brevi comunicati in replica a titoli e indiscrezioni che continua ad alimentare il tran tran mediatico provocato dal tormento Icardi, il cui valore stando alle odierne affermazioni rilanciate da Repubblica, sarebbero crollate a circa 50 milioni di euro.

Icardi, oggi, in seguito a uno stop forzato e alla gestione non sempre gradita dei rapporti con Beppe Marotta e l’Inter da parte della Nara, sarebbe un attaccante che per età (26 anni) ed esperienza potrebbe vantare un cartellino ben più costoso di 60 milioni di euro. Questo è il tetto minimo perché Suning accordi la cessione del giocatore argentino, che attualmente interessa a Juventus e Napoli, al di là del borsino.

Mentre la soluzione torinese, gradita sia a Wanda sia a Icardi, sarebbe incompatibile con le ambizioni nerazzurre in campionato e per il passato stesso di Antonio Conte e Marotta. Fabio Paratici, poi deve cedere almeno due degli uomini di troppo secondo Sarri e pensare poi a quale sia la proposta giusta per portare Icardi alla Juve.

Dalla sua, il Napoli sarebbe certo una soluzione più facile per l’Inter ma meno vicina alle prerogative di Mauro se non a certe condizioni economiche (vedi tema ingaggio). Il Corriere dello Sport riferisce di un nuovo contatto telefonico tra Aurelio De Laurentiis e Beppe Marotta, forte dell’apertura dell’argentino a un trasferimento in azzurro alla corte di Carlo Ancelotti. Telefonate, accordi, proposte, intese. In un mondo di uomini, a Wanda per scatenare tutto ciò è bastato un post su Instagram.

VIRGILIO SPORT | 23-07-2019 10:03