Icardi, De Laurentiis sfida la Juve: "ingaggiata" Wanda Nara

Il Napoli sta facendo di tutto per battere la concorrenza della Juventus ed aggiudicarsi Mauro Icardi, in uscita dall'Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a rispolverare un vecchio cavallo di battaglia: offrirà alla moglie-agente Wanda Nara un ruolo importante nel prossimo cinepanettone natalizio. Il patron dei partenopei utilizzò la stessa strategia nel 2016, quando fu a un passo dall'acquisto di Maurito.

L'obiettivo è scuotere le certezze della coppia, che da settimane ribadisce che in caso di addio all'Inter l'unica destinazione possibile resta la Juventus.

Sabato l'amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta ha confermato che Antonio Conte non vede Icardi nel futuro dell'Inter: "Icardi e Nainggolan non rientrano nel nostro progetto. Entrambi sanno di questa situazione che non significa che vengono sminuite le loro capacità. Sono entrambi, secondo me, degli ottimi giocatori e degli ottimi talenti. Ma chiaramente il talento da solo fa vincere le partite, ma è la squadra che fa vincere un campionato. E quando dico vincere un campionato significa raggiungere l'obiettivo che ognuno ha prefisso".

Icardi e il Ninja saranno in ogni caso regolarmente in ritiro insieme al resto della squadra, in attesa di novità sul fronte mercato.

Di Icardi e Wanda Nara ha parlato anche Maxi Lopez, ex marito della show-girl, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato: "Chiese anche a me di potermi fare da agente, quando dovevo passare dal Catania al Milan. Rifiutai perché per me non va bene mischiare vita privata e professionale"

SPORTAL.IT | 07-07-2019 13:25