Il Tribunale di Milano ha ufficializzato il divorzio tra l’attaccante argentino e Wanda Nara: respinte le richieste economiche della showgirl. E l’ex capitano dell’Inter esulta

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Mauro Icardi ha scelto i social per annunciare una notizia che aspettava da tempo: il suo matrimonio con Wanda Nara è ufficialmente finito. Il Tribunale di Milano ha infatti emesso la sentenza che dichiara sciolto il vincolo tra i due, mettendo un punto al lungo procedimento giudiziario iniziato nel novembre 2024. L’attaccante argentino, il cui nome negli ultimi giorni è stato accostato di nuovo al Galatasaray, ha pubblicato una sintesi della decisione che gli ha restituito il sorriso in un momento delicato della sua carriera.

Icardi festeggia sui social, ma non ha una nuova squadra

La storia pubblicata da Icardi su Instagram non lascia spazio a dubbi sul suo stato d’animo. Il calciatore, attualmente svincolato, ha deciso di condividere pubblicamente la sentenza del Tribunale di Milano, evidenziando alcuni tra i passaggi che considera più importanti. Maurito non si è limitato ad annunciare la fine ufficiale del tormentato matrimonio con Wanda Nara, ma ha voluto evidenziare anche alcuni aspetti della decisione giudiziaria. Il procedimento era stato avviato da lui nel novembre 2024 e, dopo quasi due anni, è arrivata la pronuncia definitiva sul divorzio. La sua vita entra – come ha scritto sui social – in una nuova fase, mentre quella professionale è ancora ferma al palo dopo la fine del rapporto con il Galatasaray.

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Respinta la richiesta da 250mila euro al mese di Wanda Nara

Uno dei passaggi sottolineati da Icardi riguarda le richieste economiche avanzate dalla sua ex metà nel procedimento. Secondo quanto riportato dal calciatore nella sua pubblicazione, il tribunale ha respinto la richiesta di una somma di 250mila euro al mese come mantenimento da parte dell’ex coniuge. La motivazione indicata nella sentenza, in base alla ricostruzione di Infobae, è legata alla valutazione delle disponibilità economiche di Nara, ritenute sufficienti per garantirle l’autonomia finanziaria.

Wanda Nara, respinta anche la richiesta legata alla carriera

Nella sentenza c’è anche un passaggio sulla carriera di Wanda Nara. Icardi ha sottolineato come il tribunale non abbia riconosciuto che la sua attività professionale sia stata sacrificata per il matrimonio o per gli impegni familiari. Anzi, come riportato dal calciatore, la notorietà di Wanda si sarebbe affermata proprio negli anni trascorsi al fianco di Icardi, quando l’argentino giocava ai massimi livelli e vestiva anche la maglia dell’Inter. Per questo motivo è stato respinto anche il riconoscimento degli alimenti legati alla fine del matrimonio. Inoltre, la sentenza ha imposto alla showgirl di rimborsare a Icardi due terzi delle spese processuali.

Icardi brinda ma cerca ancora una squadra: lo aspetta Leao?

“Oggi celebro questa sentenza e l’inizio di un nuovo capitolo. Ho motivi per brindare”, ha concluso nella sua storia su Instagram il centravanti argentino. Sul fronte calcistico, invece, Icardi è ancora alla ricerca di una squadra dopo la separazione dal Galatasaray, di cui era capitano. Dopo essere stato accostato alla Lazio incassando poi il no di Gattuso, negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno a Istanbul. Icardi di nuovo con Osimhen e anche con Rafa Leao, il grande colpo messo a segno in estate dal club campione di Turchia: i tifosi incrociano le dita. Ma l’agente del calciatore, Elio Pino, ha smentito le indiscrezioni su un possibile ritorno in giallorosso.