Icardi, è arrivata l'offerta finale dell'Inter

Come già annunciato da Beppe Marotta, l'Inter nei prossimi giorni formulerà l'offerta di rinnovo del contratto a Mauro Icardi.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', l'idea del club nerazzurro è quella di proporre all'argentino un ingaggio da 6,5 milioni di euro a salire fino al 2023. Un'offerta ancora lontana dai 9/10 milioni richiesti da Icardi (e Wanda Nara) che però potrebbe abbassare le sue pretese per ricucire il rapporto con la società.

Sulla questione di Icardi è intervenuto anche il vicepresidente Javier Zanetti: "Continua a essere un giocatore importante, speriamo che possa esserci per gli ottavi, sarebbe d'aiuto per la squadra. Quando ci sono dei problemi nello spogliatoio serve un confronto interno, ma questa è una opportunità per unire ancora di più il gruppo. Servirà creare le condizioni per vincere".

"Ci ho parlato? Se n'è parlato troppo di questa questione – ha continuato l'ex difensore a Sky Sport -, io ancora non ci ho parlato, aspettiamo. Lui si deve chiarire col gruppo, questa è la priorità. La fascia è una cosa importantissima, è essere un esempio per i compagni, che ti rispettano per quello che fai dentro e fuori dal campo".

Prima della gara di Europa League contro il Rapid Vienna, anche Marotta ha voluto dire la sua: "Lo aspettiamo e siamo fiduciosi che tornerà quanto prima. Lo farà non appena avrà superato questo fastidio al ginocchio".

Sull'investitura di Samir Handanovic come nuovo capitano: "La comunicazione è stata fatta anche alla squadra, non credo si debba arrivare a questa considerazione per avere prestazioni positive della squadra. Ma non si è trattato di un provvedimento disciplinare, riteniamo a pieno titolo Icardi un nostro giocatore".

"Il nostro atteggiamento è di piena apertura, poi è vero che la società Inter viene sopra di tutto" ha concluso l'amministratore delegato del 'Biscione'.

SPORTAL.IT | 23-02-2019 10:00