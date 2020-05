Icardi, è fatta: l'annuncio di Wanda Nara, festeggia l'Inter

Annuncio in arrivo per Mauro Icardi, che si appresta a diventare definitivamente un attaccante del Paris Saint Germain. La fumata bianca è imminente, l'Inter e il club parigino hanno trovato l'accordo per il riscatto del bomber argentino, che si separa dai nerazzurri dopo sette anni.

Dopo l'indizio social di alcuni giorni fa di Wanda Nara, le due parti stanno per chiudere: Beppe Marotta ha accettato parzialmente la richiesta di sconto effettuata da Leonardo, con una riduzione del prezzo cartellino a 60 milioni di euro più bonus rispetto ai 70 milioni pattuiti la scorsa estate.

Nel weekend, poco prima della scadenza dell'opzione di riscatto a favore del Psg, dovrebbe arrivare l'ufficializzazione: per l'Inter si tratterebbe della cessione più onerosa della sua storia.

Wanda Nara sui social è stata questa volta più esplicativa: la moglie-agente del giocatore ha postato sul profilo Instagram una foto dei figli, vestiti con la maglia del Paris Saint Germain.

Icardi avrebbe già firmato con il Psg un contratto fino al 2024.

SPORTAL.IT | 29-05-2020 07:54