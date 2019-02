Icardi, è gelo con l’Inter: ecco un clamoroso indizio social

Il secondo giorno dopo la tempesta è all’insegna della calma apparente. In casa Inter infuria il caso Icardi, ma soprattutto le sue potenziali conseguenze a livello di mercato, come degli equilibri di spogliatoio.

Dopo la decisione della società, condivisa da Luciano Spalletti, di togliere i gradi di capitano al centravanti argentino per assegnarli a Samir Handanovic, e il seguente rifiuto dell’attaccante a seguire la squadra a Vienna per la partita di Europa League, vinta di misura proprio grazie a un gol del sostituto di Maurito, Lautaro Martinez, era atteso un chiarimento durante il primo allenamento in vista della gara di campionato contro la Sampdoria.

Il confronto tra Icardi e la società è però durato il breve volgere di un quarto d’ora, poco dopo le 13. Il giocatore si è allenato a parte per il secondo giorno consecutivo, pur non risultando ufficialmente infortunato, per poi lasciare la Pinetina a bordo della Bentley della moglie-agente Wanda Nara, ma a preoccupare di più nell’ottica dell’auspicata ricomposizione della rottura è il fatto che il faccia a faccia tra giocatore e società al completo, incluso l’ad Beppe Marotta, sia stato così breve e nella sostanza interlocutorio. Regna il gelo, quindi, fatto che alimenta le voci più disparate e clamorose.

Come quella del ritorno di fiamma della Juventus, che a Icardi si era interessata a più riprese in passato, l’ultima la scorsa estate prima di piazzare il colpo Ronaldo, almeno stando a quanto dichiarato proprio da Wanda Nara.

L’ipotesi potrebbe anche essere derubricata alla voce fantamercato, alla luce della storica rivalità tra i due club, dell’importanza del giocatore in questione e pure dei costi (la clausola rescissoria sul contratto di Icardi, pari a 110 milioni, vale solo per l’estero), ma non si sa mai e a questo proposito ecco spuntare un indizio "sospetto", ovvero il fatto che il capitano della Juventus Giorgio Chiellini sia diventato un follower dello stesso Icardi su Instagram.

Un dettaglio, in apparenza, ma si sa quanto nel mercato del giorno d’oggi i risvolti social possano rivestire un ruolo importante, se non fondamentale. Di certo Chiellini ha agito sapendo che la propria “mossa” sarebbe diventata presto di dominio pubblico. Se si sia trattato di una provocazione oppure di qualcosa di più concreto lo si saprà più avanti, ma di certo così il quadro si fa sempre più intricato.

SPORTAL.IT | 15-02-2019 15:20