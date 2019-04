Icardi e il futuro all'Inter: Wanda Nara non ha dubbi

Sembra definitivamente tornato il sereno in casa Inter per quanto riguarda la conferma di Mauro Icardi, dopo due mesi di polemiche che hanno inevitabilmente alimentato le voci di una partenza del centravanti argentino, ormai ex capitano della Beneamata.

Dopo la lunga assenza dal campo, Icardi si è ripreso il suo posto al centro dell'attacco nerazzurro e anche le sirene di mercato hanno decisamente affievolito la loro intensità. Soprattutto dopo quanto dichiarato da Wanda Nara sabato sera a 'Tiki Taka', con parole molto chiare sull'avvenire del marito, di cui cura anche gli interessi come procuratrice.

"Mauro resterà all'Inter, resterà di certo", ha garantito la moglie-agente del numero 9 dei meneghini. E la situazione non cambierà nemmeno se le scelte tecniche di mister Luciano Spalletti dovessero metterlo ai margini più di quanto non sia avvenuto nel passato, recente e meno recente: "Il compito di Spalletti è quello di scegliere sempre la squadra migliore, per il bene dell'Inter. E se Lautaro Martinez dovesse giocare da titolare, quella sarà una scelta del mister".

Wanda ha anche parlato della partita dell'Inter contro la Roma nel sabato sera di Pasqua ("L'1-1 non mi piace molto, per l'Inter è un risultato un po' amaro. Però un pareggio con la Roma si può anche accettare, ovviamente, e permette di conquistare un punto che ci avvicina alla Champions. Sono convinta che alla fine l'obiettivo sarà centrato"), ma si è anche soffermata sullo scudetto conquistato dalla Juventus, l'ottavo consecutivo.

"Sarebbe emozionante avere un'Inter in grado di combattere con loro, ma il fatto che siano così lontani aumenta la nostra amarezza. La Champions League rappresenta un loro fallimento? Non è detto, Cristiano Ronaldo ha un contratto di altri tre anni, solo alla fine potremo stabilire se si tratti di un fallimento. Magari la vinceranno l'anno prossimo, lui in Champions ha già fatto tutto quello che poteva fare nella partita contro l'Atletico Madrid", è stata la sentenza di Wanda.

SPORTAL.IT | 21-04-2019 11:08