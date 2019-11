Icardi è l'uomo in più del PSG, Wanda Nara prepara il riscatto

Delle volte va così: l’avvio stenta a convincere e poi, ritrovato un equilibrio (seppur fragile) si prosegue fino a ribadire il talento che, senza la tenacia e la strategia corretta, può disperdersi. Wanda Nara ha aiutato Mauro Icardi a trovare una squadra degna del suo rilancio e a formulare quel contratto nelle forme che – a quanto pare – gli hanno regalato una sicurezza solida, forte. E al PSG, l’attaccante argentino è già un riferimento, tanto da scansare Cavani.

Merito di Wanda Nara? Mentre la moglie agente di Icardi scalda Instagram con i suoi nudi alternati alle immagini delle sue bambine a EuroDisney, ecco che l’ex capitano nerazzurro conquista Parigi e i tifosi proponendosi al meglio della forma dopo una stagione sofferta all’Inter e un addio complicato.

A Tiki Taka, Wanda Nara (in un elegante completo nero) non stenta. Sorride, domina la scena e si palesa sempre in grado di ricoprire un ruolo di attrice protagonista nel salotto buono del calcio al fianco di Pierluigi Pardo. Le polemiche di inizio stagione e le presunte irrequietezze dettate dalle nuove alleanze interne non hanno turbato la Nara, che in poche battute riesce sempre a fare notizia e a svelare, passo dopo passo, come la direzione presa abbia avuto presupposti chiari e necessari.

Al PSG i coniugi Icardi si sono ambientati entrambi con estrema facilità: Mauro ha ritrovato, come sottolineato, forma e gol, scansando il rivale Cavani. Wanda prosegue, senza neanche troppo rumore, a ritagliarsi spazi televisivi ambiziosi e importanti dopo il GF Vip, i suoi obiettivi potrebbero spaziare altrove. E con notevole successo, almeno di pubblico.

Nel mentre continua a lavorare perché quel rinnovo, strappato all’Inter contestualmente al prestito al PSG, si traduca a giugno in un riscatto e nella definizione di u rapporto più soddisfacente rispetto al precedente. Quel 70 milioni previsti non sono pochi, ma Mauro ha fatto una promessa: “Farò di tutto per restare qui”.

Un messaggio su cui sua moglie, Wanda Nara, sta lavorando, tessendo le trame utili a questo obiettivo.

VIRGILIO SPORT | 11-11-2019 10:56