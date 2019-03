Icardi e la possibile richiesta danni: parla Marotta

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta torna a parlare della situazione di Mauro Icardi, che non si allena con la squadra da quando ha perso la fascia, ormai quasi un mese fa.

“Grande ottimismo sul fronte Icardi. La quotidianità dell’Inter va avanti, ci sono impegni e motivazioni, c’è di tutto. Nelle squadre in cui ho lavorato ne ho viste di tutti i colori, bisogna essere tranquilli, usare bastone e carote e gestire le cose con intelligenza e buon senso. Se mi aspettavo maggior rapidità nella risoluzione? No, sono le giuste dinamiche davanti a una situazione del genere. Magari all’inizio c’è un atteggiamento intransigente da parte della società, perché è giusto. Ma siamo in una famiglia: ci sono delle regole, ma anche il buon senso da parte del presidente Zhang, dell’allenatore Spalletti. Possiamo gestire con tranquillità”, sono le sue parole a Sky.

Su una possibile richiesta di risarcimento danni: “Se arrivassimo a chiedere dei danni sarebbe un grandissimo fallimento”.

Il possibile rientro del giocatore per il derby: “Non lo so, esula anche dalle mie riflessioni. Se ragione da uomo di calcio, dico che questa assenza forzata non l’ha messo nelle condizioni di fare prestazioni di rilievo in modo immediato qualora rientrasse nel gruppo. Ma poi decide l’allenatore”.

Il ruolo di Spalletti: “Siamo con lui, ma non perché Spalletti abbia bisogno di ricevere affetto. Lo siamo perché giusto così. Siamo un tutt’uno tra dirigenza, allenatore e squadra. Tutti abbiamo voglia di vincere e il nostro compito è quello di trasmettere la nostra voglia. Non c’è una situazione particolare, di questi problemi ci sono in ogni squadra. Sono le dinamiche del calcio e forse anche il bello del calcio”.

