Icardi e la prima volta, cerca il gol al debutto in Champions

Essere bomber conclamato ed invidiato in tutto il mondo e non aver mai giocato una gara di Champions League. Essere considerato cannoniere infallibile e vedere la sua casella di gol ancora ferma a zero in stagione, quando anche Ronaldo e Higuain – che fino a domenica gli facevano compagnia nell’ultimo posto della classifica marcatori – si sono sbloccati.

Per Mauro Icardi la prima volta arriva a 25 anni. Tardi, sicuramente. Perchè l’argentino solo stasera debutterà in quella Champions League tanto sognata. Un paradosso? Sicuro, ma nei suoi anni di gioie, dolori e gol in nerazzurro l’Inter l’ha solo guardata in tv la Champions. Ci torna stasera contro il Tottenham e per Icardi è l’occasione giusta per prendersi tutto: un debutto trionfale nella coppa più bella e quel gol che manca a lui e a Spalletti. Ha sudato tanto – assieme ai compagni – per conquistarla, un ticket strappato in extremis solo all’ultima giornata con la Lazio (il 22 aprile scorso, quando segnò il suo ultimo gol in nerazzurro) quando l’aereo per l’Europa che conta sembrava già volato via ed ora che c’è Maurito vuole onorare la sua fama e quella della manifestazione nel duello con l’altro fenomeno classe ’93, quell’Harry Kane che ha fatto le fortune degli Spurs.

Stessa età, entrambi capitani, entrambi trascinatori del proprio popolo con 110 reti totali nei propri campionati – Icardi in 193 di A, Kane in 158 di Premier, sono gli uomini più attesi della partita a San Siro. L’inglese, reduce da un titolo di capocannoniere ai Mondiali con ben 6 gol e un quarto posto in tasca, ha segnato due gol in Premier contro Fulham e Man United ma è a secco da due partite. 9 punti in cinque match di Premier per il Tottenham: un inizio non certo brillantissimo. Però Harry Kane in Champions ha già dimostrato di saperci fare: dieci gol in nove partite giocate. Icardi parte con l’handicap ma vuol recuperare il tempo perduto in una gara che profuma già di spareggio, visto che nel girone c’è anche il Barcellona oltre al Psv. Tutto è pronto per le risposte con una certezza: la prima volta non si scorda mai.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 18-09-2018 12:47