Icardi è pronto, ma il ritorno in gruppo è cambiato

Mauro Icardi si avvicina al suo ritorno in campo con la maglia dell'Inter, dopo l'auto-esilio durato quasi due mesi a seguito della perdita della fascia di capitano. La partita giusta sembra proprio essere Inter-Lazio, dove la maglia da titolare quasi certamente andrà al grande ex Keita Balde, ma Maurito scalpita e (complice lo stop per infortunio di Lautaro Martinez) per lui dovrebbe esserci spazio a partita in corso.

Si è parlato molto dei suoi rapporti con il resto del gruppo, tornati buoni negli ultimi giorni: lo testimonia il video in cui il numero 9 della squadra nerazzurra balla e si diverte in occasione della festa di Roberto Gagliardini. Ma qualcosa è cambiato rispetto a ciò che era stato affermato nel corso della settimana: l'atteso discorso a tutta la squadra e allo staff coordinato da Luciano Spalletti, secondo 'Il Corriere dello Sport', non c'è stato.

Il centravanti argentino in altre parole non avrebbe affrontato l'intero gruppo della Beneamata nella sua completezza, non avrebbe esposto le proprie ragioni davanti a tutti, né tantomeno si sarebbe scusato per i comportamenti e le dichiarazioni di cui si è resa protagonista recentemente Wanda Nara, sua moglie e agente. Icardi, aggiunge il 'Corriere dello Sport', si sarebbe limitato a tornare in gruppo e a disposizione del suo allenatore. E, dettaglio non da poco, è pronto a scendere in campo per la prima volta da Parma-Inter. Che fu giocata il 9 febbraio, cinque partite fa. Calcisticamente sembra trascorsa una vita.

Intanto i segnali dalla Pinetina fanno comunque ben sperare in una risoluzione del caso, pur senza discorso ai compagni: sin da mercoledì in allenamento sono stati registrati segnali di distensione tra i due grandi "nemici" Icardi e Perisic, che hanno giocato la partitella di allenamento da compagni di squadra.

SPORTAL.IT | 30-03-2019 09:55